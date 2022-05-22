З гармати "Піон" ворог обстрілював Сєвєродонецьк та знищив Павлоградський міст.

Збройні сили протягом 21 травня знищили крупнокаліберну гармату росіян "Гіацинт" та самохідну гармату великої потужності "Піон".

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Рашисти втратили ще один БПЛА на межах Херсонської та Миколаївської областей у спробі проводити розвідку позицій ЗСУ.

Та сама доля спіткала крилату ракету, спрямовану перед світанком на Одещину.

"Та дуже символічно на могилку планів ворога наші хлопці "поклали" 2 "квітки" - крупнокаліберну гармату "Гіацинт" та самохідну гармату великої потужності "Піон", - йдеться у повідомленні.

Вогньовим нальотом підрозділів ЗСУ вкрито контрольно-спостережний пункт одного з ударних формувань противника на Херсонщині. Управління підрозділами ворогом втрачено.

В цілому за добу внаслідок ракетно-артилерійської активності наших підрозділів за підтримки авіації, противник недорахувався 2️9 окупантів, втратив модернізований танк Т-72Б3, самохідну гаубицю "Мста-С" та іншу броньовану техніку.

Як писав УНІАН, з гармати "Піон" ворог обстрілював Сєвєродонецьк та знищив Павлоградський міст. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, у знищенні техніки українським бійцям допомогли російські пропагандисти, які показали розташування зброї.

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