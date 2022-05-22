Відзначена висока концентрація російських військ в Інженерному, що на півдні від Гуляполя.

Російські війська можуть готуватися до наступу, щоб захопити решту північної Херсонської області і просуватися до міста Запоріжжя, незважаючи на те, що 21 травня не було ніяких підтверджених наступів на південному напрямку.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Херсонській ОДА заявили, що окупанти поповнюють своє угруповання у Високопіллі з Архангельська на півночі області в очікуванні посилення бойової активності в районі кордону Херсон-Миколаївська область.

Відзначена висока концентрація російських військ в Інженерному, що на півдні від Гуляполя, що вказує на те, що росіяни потенційно готуються до продовження наступу на Гуляполе, вважають аналітики.

У Мелітополі окупанти вивішують прапори на честь 220-річчя Таврійської губернії, що може свідчити про намір російських військ перетворити окуповані території в Херсоні і Запоріжжі в квазіреспубліку, як "ЛНР" або "ДНР", але також підкреслює відсутність послідовності у вирішенні питань окупації по всій Україні.

Російські війська додатково обстріляли і завдали ракетних ударів по Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Херсонській областях.

21 травня Запорізька ОВА заявляла, що ЗСУ продовжують закріплюватися на нових позиціях і витісняти ворога в південному напрямку.

Військовослужбовці одного з підрозділів Сил оборони Запорізького краю успішно відбили атаку російських військ в районі Гуляйполя, підбивши одну з БМП загарбників.

Напередодні на півдні ЗСУ знищили 36 російських загарбників. Крім цього, українські захисники вдало "демілітаризували" 3 танки.

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