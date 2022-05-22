Генштаб ЗСУ раніше повідомляв, що Росія має намір посилити своє угруповання навколо Харкова елементами 1-ї гвардійської танкової армії РФ.

Російські війська зберегли свої позиції, щоб запобігти подальшому просуванню України до російського кордону.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни.

Генштаб ЗСУ раніше повідомляв, що Росія має намір посилити своє угруповання навколо Харкова елементами 1-ї гвардійської танкової армії РФ, а в "ЛНР" стверджували, що їхня "армія" діє у Вовчанську на півночі Харківської області.

Ці повідомлення вказують на те, що російські сили посилюють свою присутність на північ від Харкова, вважають аналітики.

Росіяни спробують, таким чином, утримувати свої нинішні позиції і відкидати потенційне просування ЗСУ далі від кордону.

Як писав УНІАН, російські війська можуть готуватися до наступу, щоб захопити решту Північної Херсонської області та просуватися до міста Запоріжжя, незважаючи на те, що 21 травня не було жодних підтверджених наступів на південному напрямку.

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