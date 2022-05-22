Російські окупанти записують до лав морпіхів корабельних коків з інших суден, оскільки не вистачає особового складу.
Про це у своєму Telegram повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"В орду морпіхів рашисти записують корабельних коків та начальників гальюнів з інших суден і підрозділів ЧФ - не вистачає особового складу", - повідомив він.
Братчук також зазначив, що ніч в Одесі пройшла без обстрілів. Він також наголосив, що сили оборони виконують бойові завдання.
Довідка УНІАН:
кок - кухар на судні,
гальюн - вбиральня на судні.
Війна в Україні: дані станом на 22 травня
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