Окупантам не вистачає особового складу.

Російські окупанти записують до лав морпіхів корабельних коків з інших суден, оскільки не вистачає особового складу.

Про це у своєму Telegram повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"В орду морпіхів рашисти записують корабельних коків та начальників гальюнів з інших суден і підрозділів ЧФ - не вистачає особового складу", - повідомив він.

Братчук також зазначив, що ніч в Одесі пройшла без обстрілів. Він також наголосив, що сили оборони виконують бойові завдання.

Довідка УНІАН:

кок - кухар на судні,

гальюн - вбиральня на судні.

Війна в Україні: дані станом на 22 травня

Російські війська продовжують наступ на сході, зусилля зосередили на захопленні Луганської області; підтягують сили на північ від Харкова.

На думку аналітиків з ISW, рашисти мають намір розпочати новий наступ з метою окупації північної частини Херсонської області і просування на Запоріжжя.

Відзначається висока концентрація військ в Інженерному неподалік Гуляйполя.

На межі Херсонської і Миколаївської областей ворог проводить розвідку позицій ЗСУ, втратив ще один БПЛА.

Українські військові також знищили самохідну гармату великої потужності "Піон", з якої обстрілювали Сєвєродонецьк та знищили Павлоградський міст.

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