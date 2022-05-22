Противник вів наступальні та штурмові дії в районах Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового.

Російські окупанти намагалися прорватися до Сєвєродонецька з чотирьох напрямків, отримали відсіч і відступили.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Одразу із чотирьох напрямків намагалися увірватися до Сєвєродонецька росіяни, але отримали гідну відсіч й відійшли на попередні позиції... Противник вів наступальні та штурмові дії в районах Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового... Втім, артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів ними продовжилися. Постраждав майже кожний підконтрольний населений пункт. Між Сєвєродонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу. Крім того, вчора були затримані декілька людей, які фотографували військову техніку. Ними займатиметься СБУ", - повідомив він.

Гайдай також зазначив, що у Сєвєродонецьку за добу пошкоджено сім будинків, у Лисичанську – п’ять. Також по п’ять – у Тошківці та Нирковому. Чотири – у Врубівці, по три – у Гірському та Золотому, два – у Привіллі. Поки не встановлена точна кількість зруйнованих будинків після обстрілів Новодружеська, де житловий фонд постраждав одразу на трьох вулицях. Як і у Врубівці, по якій ворог завдав авіаційний удар.

Гайдай також зауважив, що позиції наших військ на фронті росіяни обстрілюють вдовж усієї лінії зіткнення поблизу Лисичанська та Сєвєродонецька.

Війна в Україні: оновлені дані

Російські війська продовжують наступ на сході, зусилля зосередили на захопленні Луганської області; підтягують сили на північ від Харкова.

На думку аналітиків з ISW, рашисти мають намір розпочати новий наступ з метою окупації північної частини Херсонської області і просування на Запоріжжя.

Відзначається висока концентрація військ в Інженерному неподалік Гуляйполя.

На межі Херсонської і Миколаївської областей ворог проводить розвідку позицій ЗСУ, втратив ще один БПЛА.

Українські військові також знищили самохідну гармату великої потужності "Піон", з якої обстрілювали Сєвєродонецьк та знищили Павлоградський міст.

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