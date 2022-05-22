Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил збили дві крилаті ракети, а ударна авіація знищила дванадцять одиниць військової техніки ворога.

За добу на Донбасі українські воїни відбили 9 ворожих атак.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак ворога, знищено п’ять танків, чотири артилерійські системи, десять одиниць бойової броньованої техніки та два автомобіля противника. Підрозділи протиповітряної оборони уразили один БпЛА "Орлан-10". Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил збили дві крилаті ракети, а ударна авіація знищила дванадцять одиниць військової техніки ворога", - йдеться у повідомленні.

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На думку аналітиків з ISW, рашисти мають намір розпочати новий наступ з метою окупації північної частини Херсонської області і просування на Запоріжжя.

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