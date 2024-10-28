За словами Світана, неподалікпроходить нафтопровід "Дружба", а за 40 кілометрів стоїть станція розподілення.

У Брянській області Російської Федерації цілком можле повторення сценарію з Курщиною. Про це в коментарі 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Він нагадав заяви місцевої влади про захід Сил оборони України в напрямку населеного пункту Климове, що неподалік української Семенівки. За словами експерта, раніше Климове слугувало літнім аеродромом для Конотопської авіабази, де нині розташований склад старої радянської техніки. Крім того, росіяни перекинули туди додаткові сили для наступу в бік Чернігівської області:

"З весни росіяни намагаються організувати наступ на три локації – Вовчанськ, в бік Сум та в напрямку Чернігівщини. Важливо цю локацію обеззброїти, як і Курський напрямок".

Світан також підкреслив, що неподалік Кливомого проходить нафтопровід "Дружба", за 40 кілометрів в населеному пункті Унеча стоїть станція розподілення.

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"Якщо взяти її під контроль, без нафти залишиться Віктор Орбан, Роберт Фіцо, Александр Лукашенко. Це потрібно було зробити вже давно", - наголосив експерт.

Ситуація у Брянські області РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Брянській області РФ після атаки дронів зупинився завод з виробництва військової електроніки "Кремній Ел". На підприємстві було порушено енергопостачання, завдано шкоди об'єктам забезпечення спеценергетикою та перервано технологічні виробничі ланцюжки.

Продукція заводу широко використовується у військовій промисловості РФ. Зокрема, "Кремній Ел" виготовляє деталі для систем "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".

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