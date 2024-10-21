Повідомляється, що на заводі "порушено енергопостачання, завдано шкоди об'єктам забезпечення спеценергетикою, перервано технологічні виробничі ланцюжки".

Російський завод "Кремній Ел" у Брянській області, де виробляють військову електроніку, зупинив роботу після атаки дронів.

Про це йдеться в заяві на сайті групи, до якої і належить підприємство. Зазначається, що були атаковані виробничі та адміністративні корпуси заводу. Як наслідок – "порушено енергопостачання, завдано шкоди об'єктам забезпечення спеценергетикою, перервано технологічні виробничі ланцюжки".

Гендиректор "Групи Кремній Ел" Олег Данцев, заявив, що "основним завданням сьогодні є якнайшвидше відновлення виробництва виробів електронної техніки з метою безумовного виконання планів".

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"Однак не все залежить від нас – є труднощі із купівлею запасних частин для відновлення технологічного обладнання та енергетичної інфраструктури", – додав він.

Зазначимо, що це продукція цього підриємства широко використовується у військовій промисловості РФ. Зокрема, "Кремній Ел" виготовляє деталі для систем "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".

Атаки по заводу "Кремній Ел"

У ніч проти 19 жовтня дрони атакували завод "Кремній ЕЛ" у Брянській області, який є другим виробником електроніки. Як повідомляє Defense Express, більшість продукції, яка виробляється на цьому підприємстві, йде саме на оборонні потреби.

Це вже щонайменше четверта атака на цей завод. Уперше він потрапив під удар у серпні 2023 року.

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