Ворог намагається зараз повернути втрачені позиції.

Протягом останніх двох тижнів українській військові деокупували частину населеного пункту Глибоке, що на Харківщині. Про це розповів в ефірі КИЇВ24 заступник комбату батальйону ударних БпАК "Ахіллес", 92-ї ОШБр Олесь Маляревич, інформуючи про ситуацію на напрямку.

"Ми деокупували частину території, а саме Глибокого. Це дуже важливий населенний пункт. І наразі ворог схаменувся, підтягнув значні резерви та намагається повернути втрачені позиції. Зараз відбуваються інтенсивні бойові дії з їхнього боку. МИ зараз перебуваємо в обороні і в принципі надійно тримаємо лінію оборони", - сказав військовий.

За його словами, тут перебуває зокрема 11 танковий полк росіян, але постійно відбуваються ротації противника.

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Тривалий час працювала морська піхота, зараз її частково змінює мотострілецькі дивізії. Тобто що вони мають боєздатне, те й сюди направляють. Зараз взагалі "Ахмад" зайшов, щоб посилити", - повідомив Маляревич.

Він підкреслив, що ворого робить все, щоб Глибоке не втратити.

"Це маленький населений пункт, але дуже важливий. Обидві сторони це розуміють. Тому зараз точаться бої. Я думаю про Глибоке ще тривалий час будуть чути українці, що відбувається. Якщо не деокупувати цей населений пункт, то там пряма дорога на кордон. Вони це розуміють і тому чіпляються за нього всіма силами", - пояснив Маляревич.

Окупанти намагалися прорватися у Вовчанську на агрегатний завод - подробиці

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

В ОТУ "Харків" повідомили, що у Вовчанську противник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Також зазначали, що в районі населеного пункту Глибоке переміщення особового складу противника має поодинокий характер через високу активність ударних БпЛА Сил оборони. Відмічаються випадки відмов військовослужбовців армії РФ від виконання бойових завдань, інформували в ОТУ "Харків".

В повідомленні сказано, що поблизу Лукʼянців ворог провів перегрупування штурмових груп 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу та змінив позиції мінометних розрахунків.

В ОТУ "Харків" зазначили, що Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за добу 31 серпня склали "104 істоти, з них безповоротні - 38, санітарні – 66".

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 70 одиниць озброєння та військової техніки.

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