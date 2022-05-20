Серед знищеного російська броня, автомобілі із загарбниками, а також інженерна техніка.

Артилеристи Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ знищили чималу кількість броньованої та автомобільної техніки окупантів.

Ефектне відео операції опублікувало Командування ДШВ ЗСУ.

На відео зафіксовано, як воїни-артилеристи знищують розташування військової техніки противника. В цей день було спалено:

десяток танків;

вісім бронемашин;

чотири одиниці інженерної техніки;

близько трьох десятків автомобілів.

"Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів нашої України! Кожного з окупантів буде покарано! Спільними зусиллями до Перемоги! Слава Україні!", - зазначили воїни.

Як повідомляв УНІАН, раніше воїн протитанкової роти сил спеціальних операцій "Азов" (Київ) із позивним "Брейк" знищив ворожу БМП за допомогою переносної протитанкової керованої ракети NLAW.

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