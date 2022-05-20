Налякані окупанти залишили свій транспорт догоряти посеред поля та кинулися навтіки.

Воїн протитанкової роти сил спеціальних операцій "Азов" (Київ) із позивним "Брейк" ефектно знищив ворожу БМП за допомогою переносної протитанкової керованої ракети NLAW.

Процес знищення БМП росіян воїн зняв натільною камерою, відео з'явилося у мережі.

Зазначається, що окупанти намагалися штурмувати позиції українських військових, проте отримали гідну відсіч від наших воїнів та зазнали втрат.

"Так, відстрілюючи російських загарбників, азовець "Брейк" поцілив протитанковою ракетою NLAW по ворожій БМП, чим успішно знешкодив машину окупантів. За підсумками бою росіяни відступили, залишивши свою техніку просто посеред поля", – йдеться у підписі до відео.

Як повідомляв УНІАН, раніше Збройні сили України відзначилися черговою перемогою на Луганщині. Вони знищили колону російської морської піхоти. Судячи з детонуючих боєприпасів, в колоні знаходилися вантажівки постачання. Частина техніки виглядає вцілілою — можливо, бійці ЗСУ зможуть забрати її в якості військових трофеїв.

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