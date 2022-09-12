У решти військових вкрай низький морально психологічний стан.

Морпіхи з Севастополя під час боїв з Збройними силами України втратили 85% особового складу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що у решти військових вкрай низький морально психологічний стан. Вони відмовляються продовжувати воювати проти України.

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"Після вдалих дій, зроблених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі. За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу. У решти військовослужбовців вкрай низький морально психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення в зону ведення бойових дій", — повідомили в Генштабі.

Як раніше повідомляв УНІАН, бійці російський спецпризначення " Ахмат "і 19 загону" БАРС " пішли на штурм одного з населених пунктів Донецької області. "Кадировців" досить успішно накрили вогнем ЗСУ.

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