Влучну атаку українські воїни здійснили на Лиманському напрямку.

Воїни 66 окремої механізованої бригади філігранно рознесли російський танк.

Відео атаки опублікував Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Спрацювала "Стугна-П".

"Лиманський напрямок. Бійці 66-ї ОМБр знищили зі Стугна-П ворожий танк, який працював по позиціях наших воїнів. Гарна робота", - написав Сирський.

На кадрах видно, як влучним ударом "Стугни" російська важка броня перетворилася у купу заліза. Очевидно, цей танк окупанти більше не зможуть використовувати на полі бою.

Втрати окупантів - актуальне

Українські сили продовжують винищувати ворога сотнями, завдаючи потужних ударів. Станом на 9 вересня 2023 року втрати противника серед особового складу вже склали близько 268140. 600 окупантів було ліквідовано протягом минулої доби, інформує Генштаб Збройних сил України.

Крім цього, за добу знищено ще 15 танків (загалом за період від початку повномасштабного вторгнення 4544 одиниць), 13 бойових броньованих машин (8739 одиниць), 36 артилерійських систем (5789 одиниць), 3 РСЗВ (757), 1 засіб ППО (508), 18 БПЛА оперативно-тактичного рівня (4588 одиниць), 34 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (8298), 10 одиниць спеціальної техніки (870).

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