Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу.

Українські воїни знищили ворожий ЗРК, склади з боєприпасами та артилерійський підрозділ.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації за сьогодні. Зазначається, що авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника, а також знищено ворожий зенітно-ракетний комплекс.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції", - розповідає Генштаб.

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Війна в Україні - актуальні втрати РФ

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, вчора ліквідовано ще 670 російських загарбників, а від початку повномасштабного вторгнення на війні в Україні ліквідовано близько 219 тис. 170 російських військових. Крім того минулої доби наші воїни знищили близько 120 одиниць техніки та озброєння ворога.

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