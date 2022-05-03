На тимчасово зайнятих територіях Харківщини ворог продовжує фільтраційні заходи.

Російські окупанти перемістили з території Бєлгородської області в район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан" та підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню "Смерч".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що окупанти не припиняють наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між цими територіями та тимчасово окупованим Кримом.

На Слобожанському напрямку ворог діє угрупованням зі складу 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів. Продовжує завдавати авіаційних ударів та обстрілювати з артилерії місто Харків.

На Ізюмському напрямку противник, силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу; 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ веде наступальні дії у напрямку Ізюм - Барвінкове. Зазнає втрат.

"Для підтримки своїх дій окупанти перемістили з території Бєлгородської області у район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан" калібром 240-мм та підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню "Смерч", - наголошується у повідомленні.

На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує проведення фільтраційних заходів. Для цього додатково залучає підрозділи Росгвардії.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

У районі населеного пункту Хмелівка Сумської області було викрито діяльність диверсійно-розвідувальної групи ворога, повідомили у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські захисники влучно вдарили по скупченню важкої техніки російських окупантів в селі Сулигівка, що під Ізюмом на Харківщині.

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