Українські воїни намагаються закріпитися на цій ділянці.

Збройні сили України ведуть важкі бої в районі залізниці біля Кліщіївки Донецької області. Через неї відбувається постачання окупаційних сил РФ.

"Зараз там ідуть важкі бої в районі залізниці. Залізниця знаходиться також під постійними артилерійськими пострілами як їхніми, так і нашими. Не можна сказати, що вони контролюють прямо повністю залізницю", - повідомив в ефірі "Радіо Свобода" начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

За його словами, Сили оборони України наразі намагаються закріпитися на цій ділянці, щоб "повністю вже відбити у окупантів будь-які напрями просуватися на цьому напрямку і залізниця була наша".

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня ЗСУ взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, що в 8 км на південь від міста Бахмут. Днями стало відомо, що в районах звільнених Андріївки та Кліщіївки тривають бої за утримання цих населених пунктів

Також українські війська ведуть штурмові дії південніше Бахмута.

Водночас втрати РФ у війні проти України знову зросли. ЗСУ ліквідували ще 480 військових. Загальна кількість вбитих окупантів становить 274 950 осіб.

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