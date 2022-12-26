Українська авіація завдала удар по району, де були ворожі сили, зазначив Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії в Україні зросли - українські воїни поцілили у низку ворожих пунктів управління.

Наші захисники також уразили райони, у яких було зосереджено живу силу ворога, про це йдеться у новому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала удару по району зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління та шість районів зосередження живої сили противника", - зазначається у повідомленні.

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За даними Генштабу, ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському й Лиманському напрямках, а на Авдіївському, Куп’янському і Запорізькому - намагається покращити тактичне положення.

Ситуація на фронті - що треба знати сьогодні

Генштаб ЗСУ вранці 26 грудня повідомляв, що бої були в Донецькій та Луганській областях у районі 16 населених пунктів - там наші воїни відбили ворожі атаки.

Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні на сьогодні становлять 102 тис. 600 осіб.

Від окупантів звільнили вже понад половину окупованої території. Полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан спрогнозував, що можливий новий контрнаступ України - наші захисники можуть рушити на узбережжя Азовського моря.

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