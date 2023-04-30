Українські війська знищили росіян у "схованці", яку важко ідентифікувати.

Збройні сили України показали "чітку" ліквідацію чергового російського БПЛА на одному з напрямків фронту, який обороняють наші захисники.

Відповідне відео показав СтратКом ЗСУ. В кадрі ефективним вогнем по окупантам відзначилися артилеристи 17-ої окрема танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка.

Удар допомагали коригувати солдати аеророзвідки 5-ої окремої штурмової бригади. Разом хлопці також знищили закриту для індифікування вогневого засобу позицію ворога.

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ЗСУ похвалилися нічним рейдом по окупантам

Нагадаємо, що в день масового ракетного удару РФ 28 квітня ЗСУ не залишили окупантів без відповіді та показали нічні рейди по ворожим позиціям.

Зокрема, наші військові "зажахали" ворога дронами. Поцілити по угрупування окупантів вдалося з 1 пострілу. Традиційно успіх України на фронті - це єдність. По цілям разом відпрацювали пілоти роти "РАРОГ" та артилеристи Королівської бригади.

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