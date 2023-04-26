Від ворожого БМП-2 залишилися хіба "щіпки".

Збройні сили України показали філігранне знищення чергового російського мотлоху на одному з напрямків Луганської області.

Точністю на полі бою похвалилися Січеславські десантники на своїй сторінці в Facebook. Хлопці показали у ролику, як яскраво палають російська армійська вантажівка "Урал" та бойова машини піхоти (БМП-2).

"Горить, палає техніка ворожа!", - прокоментували чергове вогневе ураження по ворогу ЗСУ.

Окупанти зазнають поразки на полі бою - останні втрати ворога

Нагадаємо, що станом на ранок 26 квітня окупанти втратили в Україні 188 410 солдатів особового складу. За добу українські герої позбавили наші землі ще від 640 загарбників.

Також вдалося "відмінусувати" 4 танки, 14 артисистем, 11 броньованих машин, 1 засіб ППО, 3 дрони, 8 одиниць автотехніки та 7 одиниць спецтехніки. За добу ЗСУ реалізували 6 ударів по районах зосередження ворога.

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