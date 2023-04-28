Вночі ворог завдав чималих втрат Україні через масований ракетний обстріл, проте ЗСУ не забарилися з відповіддю.

Збройні сили України показали вдалу нічну розвідку по позиціях окупантів, яка завершилася ліквідацією групи ворога.

Відповідне відео опублікував у п'ятницю, 28 квітня, СтратКом ЗСУ. В кадрі показана "колаборація" пілотів роти "РАРОГ" (належать до 24-ої ОМБр) з артилеристами Королівської бригади.

Завдяки точним координатам останніх оператори дронів знищили окупантів з першого пострілу.

Відео дня

ЗСУ організували полювання на техніку окупантів

Нагадаємо, що цього тижня армія України похвалилася значною кількістю влучань по техніці окупантів. Відповідні кадри СтратКом ЗСУ регулярно показує в соціальних мережах. Цього тижня окупанти стали ціллю справжнього "полювання".

Так, 26 квітня українські війська "зловили" на одному з напрямків фронту в Луганській області ворожий БМП-2. Від нього залишилися хіба щепки.

Також 23 квітня ЗСУ "накрили в полі" російську техніку та БК. Окупанти зазнали втрат через дії бійців батальйону "Едельвейс".

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