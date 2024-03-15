Дрон-камікадзе Altius-700M може вражати цілі на дальності до 160 км.

Anduril Industries, що створила популярну серію БПЛА Altius, показала випробування своєї нової розробки – Altius-700M. На це звернули увагу спеціалісти The War Zone.

Випробування провели на полігоні Дагвей, що у штаті Юта. На них можна побачити, як Altius-700M вражає макет зенітно-ракетного комплексу Бук-М1-2, який дуже схожий на реальний комплекс. Зазначимо, що цей ЗРК активно використовувався Росією під час вторгнення до України.

На випробуваннях Altius-700M "‎продемонстрував бездоганну ефективність системи з прямими попаданнями під час шести місій"‎. На представленому відео можна оцінити не тільки високу точність БПЛА, а й високу потужність його бойової частини, маса якої складає 15 кг.

Для порівнянна, загальна маса попередньої розробки Anduril Industries – БПЛА Altius-600M – становить 9-12 кг в залежності від його корисного навантаження. Нагадаємо, у минулому році Пентагон оголосив про передачу Altius-600 Україні у якості допомоги.

Anduril Industries заявляє, що дальність Altius-700M складає 160 км, час баражування дрону – 75 хвилин. Altius-700M побудовано за відкритою архітектурою, що дозволяє його легко оновлювати та модернізувати. В компанії зазначили також, що вже мають замовника, але не можуть поділитися додатковою інформацією.

Американські "камікадзе" в Україні

У минулому році УНІАН повідомляв, що США можуть передати Україні кілька партій БПЛА Switchblade 600 – тактичних баражуючих боєприпасів, розроблених американською компанією AeroVironment.

Цей дрон несе протитанкову бойову частину типу Javelin, призначену для нейтралізації бронетехніки. Маса БПЛА – 23 кг.

Станом на осінь минулого року українські Сили оборони мали більшу кількість менш потужних БПЛА Switchblade 300, але як тоді заявлялося, ситуація скоро зміниться.

Вас також можуть зацікавити новини: