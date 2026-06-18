Трамп попросить американські компанії випускати зброю в Україні, - Bloomberg

Трамп звернеться до американських компаній з проханням надати ліцензії на випуск ракет українським виробникам.

Президент США Дональд Трамп попросить американські оборонні компанії виробляти зброю за ліцензією в Україні та Європі .

Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на офіційних осіб, обізнаних з ходом переговорів. "Вони хотіли б мати таку можливість, ми розглянемо це питання", – заявив Трамп на саміті "Великої сімки" у Франції.

Видання зазначило, що Україні потрібні засоби протиповітряної оборони, зокрема, ракети-перехоплювачі для знищення російських балістичних ракет, які можуть виробляти лише США.

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Джерела видання сказали, що, з огляду на те, що США витратили значні запаси під час війни проти Ірану, тепер потрібен час для нарощування виробництва, тому Трамп заявив союзникам, що розгляне можливість ліцензування.

"Конкретні ліцензії будуть детально обговорюватися між країнами-учасницями. Це передбачає надання американськими компаніями всеосяжних ліцензій європейським виробникам", – сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Ми всі стикаємося з проблемою недостатнього виробництва – і це можна компенсувати наданням ліцензій компаніям, що володіють необхідними виробничими потужностями. До них належать як європейські, так і українські компанії", – наголосив Мерц.

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що Трамп "наполягав на мобілізації американської оборонної промисловості та потенціалу для поставок такого обладнання".

Видання зазначило, що США виробляють деякі види зброї за ліцензією за кордоном, наприклад, ракети Patriot у Німеччині, але, як правило, ретельно оберігають свої ліцензійні угоди через проблеми з інтелектуальною власністю та ланцюгами поставок.

США продовжують постачати Україні засоби ППО, які оплачують Європа та Канада через програму PURL, незважаючи на побоювання, що запаси можуть скоротитися.

Щодо зустрічі G7 у Франції видання зазначило, що вона стала несподіваним успіхом для України.

"Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Трампом, і всі союзники, включаючи США, підписали позитивну спільну заяву. Трамп навіть висловив готовність посилити санкції проти Москви", – зазначили журналісти в матеріалі.

Випуск американської зброї

Вчора один із чиновників Суспільного повідомляв, що США поки що не надали дозволу на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot у Європі , але це питання все одно буде розглянуто.

При цьому за підсумками саміту G7 у Франції лідери домовилися надати Україні ліцензії, які дозволять їй збільшити військове виробництво – паралельно з нарощуванням поставок засобів протиповітряної оборони, додаткових систем ППО та перехоплювачів.

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