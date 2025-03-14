Коптери є черговою українскою розробкою.

Українські оборонці отримають нові безпілотні авіаційні комплекси WINFLY, що можуть уражати не тільки наземні цілі, але й знищувати ворожі розвіддрони.

Як повідомляє Міністерство оборони, WINFLY кодифіковано та допущено до експлуатації у Збройних силах України.

Це безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва.

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Як зазначається, коптери комплексів WINFLY базуються на рамах декількох типорозмірів. Проєктуючи ці БпАКи, українські інженери врахували рекомендації та досвід фронтових операторів БПЛА. Зокрема, застосовано певні інженерні рішення щодо підвищення безпеки екіпажів під час бойової роботи та стійкості дронів до ворожих засобів радіоелектронної протидії.

"Пташки" комплексів швидкісні та добре маневрують. Можуть уражати не лише польові укриття та наземні рухомі ворожі цілі, але й переслідувати та знищувати ворожі розвідувальні дрони", - зазначають в оборонному відомстві.

Безпілотники в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк у лютому зазначав, що Україна на сьогодні переважає Росію у виготовленні FPV-дронів. Він повідомив, що із 24 лютого 2022 року для потреб Сил оборони кодифіковано понад 1300 нових зразків озброєння та військової техніки виробництва українських підприємств, з них найбільша група - це БпАК та боєприпаси до них. За його словами, лише в 2024 році до використання у підрозділах Сил оборони було допущено понад 250 нових зразків БПЛА різних типів та призначення.

У поточному році Міноборони України планує закупити 4.5 млн українських FPV-дронів. На це спрямовують понад 110 млрд грн.

За словами директора Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України Гліба Канєвського, спроможності вітчизняного ОПК у 2025 році складають приблизно 4.5 млн FPV-дронів і Міноборони планує їх всі закупити.

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