Винищувач F-47, який зараз розробляє Boeing, може бути лише першим кроком в ініціативі Повітряних сил США зі створення пілотованого бойового літака наступного покоління. Про це з посиланням на колишнього помічника міністра ПС США з питань закупівель, технологій і логістики Ендрю Хантера пише The War Zone.
Хантер зазначив, що конкурс на пілотований бойовий літак NGAD був "створений таким чином, щоб заохочувати [...] творчість", а також зазначив, що F-47 являє собою "Increment 1".
Хантер бачить різні версії винищувача як частину однієї програми створення бойового літака, хоча лише "час покаже, скільки саме модифікацій буде побудовано".
Деякі аналітики припускають, що для конкурентів Boeing – Lockheed Martin та Northrop Grumman – не все втрачено. Втім, навіть вони визнають, що центральна роль у пілотованій ініціативі NGAD виглядає для цих компаній малоймовірною.
Розвиток F-47 бачиться більш логічним шляхом для досягнення цілей, які ставлять перед собою США. Тому, найбільш вірогідним сценарієм є створення послідовних виробничих партій базового F-47, але з певними відмінностями.
Northrop Grumman та Lockheed Martin все ще можуть стати субпідрядниками головного підрядника програми. Наприклад, вони можуть створити деякі системи та підсистеми для перспективного літака.
Винищувач F-47 – що відомо
Нагадаємо, у березні Трамп оголосив про створення винищувача шостого покоління F-47. За словами президента США, експериментальна версія апарату таємно літала майже п’ять років.
Трамп також повідомив, що запропонує американським союзникам менш потужну експортну версію F-47, але колишній міністр Повітряних сил Френк Кендалл сумнівається, що вони будуть в цьому зацікавлені, адже ціна літака буде "занадто великою".