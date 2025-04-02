Раніше стало відомо, що розробником літака обрали компанію Boeing.

Винищувач F-47, який зараз розробляє Boeing, може бути лише першим кроком в ініціативі Повітряних сил США зі створення пілотованого бойового літака наступного покоління. Про це з посиланням на колишнього помічника міністра ПС США з питань закупівель, технологій і логістики Ендрю Хантера пише The War Zone.

Хантер зазначив, що конкурс на пілотований бойовий літак NGAD був "‎створений таким чином, щоб заохочувати [...] творчість"‎, а також зазначив, що F-47 являє собою "‎Increment 1"‎.

Хантер бачить різні версії винищувача як частину однієї програми створення бойового літака, хоча лише "час покаже, скільки саме модифікацій буде побудовано".

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Деякі аналітики припускають, що для конкурентів Boeing – Lockheed Martin та Northrop Grumman – не все втрачено. Втім, навіть вони визнають, що центральна роль у пілотованій ініціативі NGAD виглядає для цих компаній малоймовірною.

Розвиток F-47 бачиться більш логічним шляхом для досягнення цілей, які ставлять перед собою США. Тому, найбільш вірогідним сценарієм є створення послідовних виробничих партій базового F-47, але з певними відмінностями.

Northrop Grumman та Lockheed Martin все ще можуть стати субпідрядниками головного підрядника програми. Наприклад, вони можуть створити деякі системи та підсистеми для перспективного літака.

Винищувач F-47 – що відомо

Нагадаємо, у березні Трамп оголосив про створення винищувача шостого покоління F-47. За словами президента США, експериментальна версія апарату таємно літала майже п’ять років.

Трамп також повідомив, що запропонує американським союзникам менш потужну експортну версію F-47, але колишній міністр Повітряних сил Френк Кендалл сумнівається, що вони будуть в цьому зацікавлені, адже ціна літака буде "занадто великою".

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