Ця система заснована на колісному шасі Rheinmetall HX.

Оборонні концерни Lockheed Martin і Rheinmetall провели перше бойове випробування ракетної системи Global Mobile Artillery Rocket System (GMARS). Про це йдеться в заяві Lockheed Martin.

Зазначається, що випробування GMARS провели на полігоні Вайт-Сендс у США. У Lockheed Martin нагадали, що пускова установка може бути озброєна посиленим комплектом із двох ракет ATACMS, 4 ракет PrSM, 12 ракет GMLRS Standard Range або 12 ракет GMLRS Extended Range.

Під час випробувань пускова установка запускала високоточні ракети GMLRS, які вже використовуються армією США і союзниками по НАТО. У Lockheed Martin підкреслили, що випробування пройшло успішно.

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Ця система заснована на колісному шасі Rheinmetall HX, яке відповідає стандартам логістики НАТО. Вона доповнить уже наявні системи M270A2 і HIMARS.

GMARS - що відомо

Нагадаємо, що концерни Lockheed Martin і Rheinmetall вперше представили ракетну систему GMARS у 2024 році. Вона є оновленням комплексів HIMARS.

Система заснована на колісному шасі Rheinmetall HX, а також підтримує нові види боєприпасів. Крім GMPLRS, GMPLRS-ER і ATACMS, GMARS буде підтримувати і далекобійні ракети PrSM.

GMARS також перевершує HIMARS за технічними характеристиками. Запас ходу нової системи становить 700 кілометрів, а максимальна швидкість - близько 100 км/год.

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