GMARS представляє собою еволюцію HIMARS та має кращі характеристики.

Оборонні компанії Lockheed Martin і Rheinmetall розробили та представили нову мобільну артилерійську ракетну систему GMARS, яка була створена для значного посилення вогневої потужності НАТО.

Вона призначена для доповнення HIMARS, яка стала ключовою зброєю у ЗСУ після початку повномасштабної війни. В Newsweek порівняли ці дві ракетні системи.

З початку війни США поставили Україні щонайменше 39 систем HIMARS. Кожна з них може випустити залп із шести ракет, вражаючи цілі на відстані приблизно до 80 км. GMARS представляє собою еволюцію цього озброєння. Має більше шасі HX 8x8 з двома ракетними блоками, що подвоює вогневу міць. Основна відмінність між двома системами полягає в їх конфігураціях запуску.

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Зокрема, життєво важливим удосконаленням GMARS стала можливість швидко змінювати позицію після пострілу, щоб уникнути контрзаходів.

Обидві системи демонструють високу мобільність, використовуючи колісні платформи для швидкого розгортання на полі бою. Інтегрований кран GMARS також усуває потребу в додаткових транспортних засобах підтримки.

GMARS також перевершує HIMARS за технічними характеристиками. Запас ходу - 700 кілометрів, а максимальна швидкість приблизно 100 км/год. Для порівняння, HIMARS має 300 км і 85 км/год, відповідно.

Нова система стрільби та підйому в GMARS покращує його можливість швидкого встановлення, сприяючи безпечному та швидкому перезавантаженню. Система розроблена для роботи за будь-яких погодних умов і обіцяє надійну та точну стрільбу на великій відстані.

Конструкція GMARS дозволяє безперешкодно пересуватися дорогами та залізничним транспортом. Вона працює з мінімальною кількістю екіпажу та пропонує додатковий захист кабіни, зберігаючи компактну площу.

Коли йдеться про боєприпаси та логістику, то GMARS більше схожий на HIMARS, забезпечуючи бездоганну інтеграцію з існуючою інфраструктурою НАТО.

GMARS - що відомо

Цю новинку вперше показали на виставці озброєння Eurosatory 2024 у Парижі.

Окрім GMPLRS, GMPLRS-ER та ATACMS, ця система підтримуватиме і далекобійну PrSM. До майбутнього озброєння цієї системи віднесли популярний калібр 122-мм та неназвану крилату ракету.

GMARS демонструє прагматичне рішення з об'єднанням існуючих розробок.

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