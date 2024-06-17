Німецький оборонний концерн Rheinmetall представив артилерійську систему GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System), яка стала оновленням комплексів HIMARS. Новинку показали на виставці озброєння Eurosatory 2024 у Парижі.
Як пише Defense Express, GMARS був створений спільно із американською компанією Lockheed Martin. На перший погляд, оновлення полягає лише в іншоум шасі – Rheinmetall HX – та подвійному "пакет", що робить новинку колісним M270. Але насправді ж нововведень у цій системі більше.
Зокрема, йдеться про інтеграцію в GMARS нових видів боєприпасів. Так, окрім GMPLRS, GMPLRS-ER та ATACMS, ця система підтримуватиме і далекобійну PrSM. До майбутнього озброєння цієї системи віднесли популярний калібр 122-мм та неназвану крилату ракету.
"Щоправда від того, що у Rheinmetall вирішили не писати назву – мало що змінилось. Бо на зображенні – AGM-158 JASSM, яка виробляється Lockheed Martin та має, у базовій версії дальність у 370 км, яка також фігурує в офіційній інформації. Водночас дальність JASSM-ER, яка вже у серії, понад 960 км, а JASSM-XR – 1600 км. І варто зазначити, що у березні 2024 року міноборони Німеччини почало процедуру закупівлі 75 крилатих ракет AGM-158B/B-2 JASSM-ERповітряного базування", – йдеться у матеріалі.
Це також свідчить про те, що компанія Lockheed Martin працює над розробкою цієї ракети наземного базування. Зазначається, що у 2017 році компанія вже проводила тестові запуски з похилої пускової протикорабельної ракети LRASM, яка створена на базі JASSM, а зараз інтегрує її під вертикальний старт.
Таким чином GMARS демонструє прагматичне рішення з об'єднанням існуючих розробок.
"Також слід зазначити, що MBDA також веде розробку своєї крилатої ракети для HIMARS – JFS-M. Але вочевидь "наземний" JASSM з'явиться значно раніше. Окрім того, очевидно, що такий JASSM увійде у номенклатуру озброєння і звичайного HIMARS після його модернізації. А це означає можливість дуже швидкого нарощування можливостей армії США та Корпусу морської піхоти за рахунок масової крилатої ракети, яка знаходиться у серійному виробництві, тепер і наземного базування", – резюмує видання.
Модернізація озброєння: інші новини
На морську платформу Magura встановили ракети класу "повітря-повітря". Про модернізацію дронів розповів командир спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" з позивним "Тринадцятий". За його словами, оснащені ракетами ударні морські дрони Magura вже використовувались під час бойових операцій на Чорному морі.
Тим часом в Одесі під час Black Sea Security Forum (Чорноморського безпекового форуму) показали новітній морський дрон Stalker. Його довжина становить 5 метрів, ширина – понад 1,2 метра.
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