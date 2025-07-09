Lockheed Martin і HavocAI домовилися про виробництво дешевих морських дронів

Їх можна буде використовувати для розвідки, спостереження або для перевезення вантажів.

Американський стартап HavocAI і венчурний підрозділ компанії Lockheed Martin повідомили про початок співпраці з метою створення і виробництва середніх морських дронів (MUSV).

Про це стартап HavocAI повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х.

Однією з особливостей цих дронів буде їхній розмір - приблизно від 12 до 45 метрів у довжину. Спектр використання таких дронів широкий - від проведення розвідки, радіоелектронної боротьби до перевезення вантажів.

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Наразі вже використовуються малі морські дрони та великі морські безпілотники, які можна порівняти з повноцінними кораблями, тож американський стартап HavocAI вирішив, що зараз доречно запустити виробництво дронів середнього розміру (MUSV). Теоретично вони можуть отримати всі переваги більших і менших безпілотників і цілком можуть стати майбутнім флоту.

Хоча стартап HavocAI заснували лише 18 місяців тому, компанія швидкими темпами розвиває виробництво дронів. Так, у списку розробок компанії вже вказані морські дрони Rampage Gen 1 і Gen 2, які виробляються у великому обсязі.

При їх створенні компанія працювала над тим, щоб зменшити вартість безпілотника, щоб його можна було запустити в масове виробництво. Уже зараз такі БПЛА можна виробляти тисячами при тому, що ціна за одну одиницю коштуватиме десь 100 тисяч доларів.

При створенні дронів Rampage компанія ретельно працювала над системою управління, щоб дати можливість одному оператору керувати цілим роєм дронів незалежно від того, де він перебуває.

У компанії розповіли, що безпілотник Rampage Gen 2 витримує до 300 фунтів корисного навантаження, а це приблизно 136 кг. Щоб дрон міг довше використовуватися, кожна модель обладнана сонячними панелями. Також морським дроном можна легко керувати за допомогою антени супутникового зв'язку Starlink.

Ймовірно, компанія Lockheed Martin постачатиме системи озброєння для середніх морських дронів. З огляду на спеціалізацію компанії можна припустити, що MUSV працюватиме спільно з безпілотником типу Rampage. Можливо, його завдання буде в перевезенні вантажу або ж його використовуватимуть для іншого засобу підтримки.

Але ця інформація офіційно не підтверджена, такі припущення зроблені за рахунок аналізу діяльності компанії. Тому, варто дочекатися офіційних подробиць про виробництво MUSV.

Морські дрони у війні в Україні

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Михайло Жирохов розповів, що в Росії люблять хвалитися своїм військово-морським флотом, який досі не виграв жодної битви, і при цьому скептично ставляться до морських дронів.

За словами глави української розвідки Кирила Буданова, Росія намагалася створити власні морські дрони, але ці спроби були невдалими.

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