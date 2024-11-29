JCB HMEE призначені для виконання широкого спектра завдань.

Сили оборони України отримають для своїх потреб швидкісні броньовані екскаватори-навантажувачі JCB HMEE.

Як повідомляє Міністерство оборони, відомство кодифікувало та дозволило до використання у військах високомобільні інженерні екскаватори JCB HMEE, які застосовуються провідними арміями світу. Ця техніка вважається найпопулярнішою моделлю армійського екскаватора:

"Екскаватори JCB HMEE добре себе зарекомендували під час виконання спеціальних робіт у складних умовах і стоять на озброєнні багатьох передових армій світу".

Екскаватор JCB HMEE важить близько 16 т. Розвиває швидкість до 100 км/год, забезпечує повний захист екіпажу, сумісний зі стандартами STANAG щодо захисту від уражень.

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Його системи повного приводу, управління усіма чотирма колесами, блокування диференціалів забезпечують високу продуктивність на бездоріжжі. Спеціально посилені для військових потреб підвіска і гальма забезпечують контрольовану та безпечну роботу. Кабіна бронеекскаватора ергономічно розроблена для максимальної продуктивності оператора, обладнана кондиціонером.

Нова техніка для ЗСУ

Раніше стало відомо, що українська армія отримає ремонтно-евакуаційну бронемашину WZT-3, що призначена для евакуації важкої бронетехніки з поля бою.

Також Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації бронетранспортери Oncilla-Shturm українського виробництва.

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