Ця ремонтно-евакуаційна бронемашина призначена для евакуації важкої бронетехніки з поля бою.

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони ремонтно-евакуаційну бронемашину WZT-3. Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства у Telegram.

Зокрема, ця бронемашина призначена для евакуації важкої бронетехніки з поля бою та її ремонту у польових умовах.

"БРЕМ WZT-3 виготовили на базі танку Т-72, замість башти встановили потужний кран, лебідку, електрозварювальний апарат та інше устаткування для ремонту", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, БРЕМ може здійснювати розгородження, проводити земляні роботи з облаштування позицій.

Разом з тим, на озброєнні WZT-3 має два кулемети 12,7 та 7,62 мм, системи стеження.

Нова техніка в Силах оборони

Як повідомляв УНІАН, нещодавно було вирішено відправили підрозділам Збройних сил України повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр". Він мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневреністю та компактними розмірами.

Також ми розповідали, що ЗСУ отримають на озброєння FPV-комплекс "Вихор". За допомогою цих FPV можна уражати техніку й живу силу окупантів в окопах та бліндажах.

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