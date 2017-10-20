Прорив у будівельній техніці: у США представлений робот-екскаватор (відео)

Американський стартап Built Robotics представив прототип безпілотного екскаватора. Він являє собою модифікований міні-навантажувач Bobcat, обладнаний камерами, лідаром і GPS-приймачем, які дозволяють йому працювати без оператора. Про це повідомляє N+1 з посиланням на Wired.

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Для підготовки майданчика для будівництва невеликих споруд спочатку необхідно розрівняти її або викопати поглиблення для створення фундаменту. Під час цієї процедури робітники можуть допускати помилки, наприклад, викопати поглиблення з нерівними межами або нерівномірною глибиною. Незважаючи на те, що багато великих автовиробників і технологічних компаній уже кілька років представляють прототипи безпілотних автомобілів, у будівельній та сільськогосподарській техніці таких розробок поки набагато менше.

Компанія Built Robotics вирішила виправити це, і представила прототип безпілотного екскаватора. Він не був розроблений «з нуля», в якості основи інженери компанії взяли міні-навантажувач компанії Bobcat. У нього встановили камеру, лідар, GPS-приймач, модуль бездротового зв'язку та інші пристрої. Як стверджують розробники, встановлений у екскаватор лідар відрізняється від використовуваних у безпілотних автомобілях тим, що розрахований на значно більші вібрації і удари, що важливо для будівельної техніки.

Крім орієнтування у просторі екскаватор використовує свої сенсори для відстеження наповненості ковша, а також для уникнення зіткнення з оточуючими людьми: в разі їх наближення робот тимчасово зупиняється. Також творці стверджують, що GPS-приймач у поєднанні зі спеціальним наземним передавачем, який встановлюється на будівельному майданчику, дозволяє екскаватору відстежувати своє місце розташування з точністю до сантиметра.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Японії відбулася перша в історії битва людиноподібних роботів.