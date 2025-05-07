Основним покупцем цих передових танків є Польща і це полегшує передачу її старих Т-72 Україні.

Південнокорейський танк K2 Black Panther є одним з найбільш передових у світі, володіючи потужним озброєнням, міцною композитною бронею, високою мобільністю, хоча і з високою вартістю - близько $8,5 млн за одиницю.

Як пише оглядач порталу 19fortyfive Айзек Зейтц, річ у тім, що K2 Black Panther, новітній основний бойовий танк Південної Кореї, часто називають найбільш технологічно просунутим танком з тих, що використовуються, K2 має велику повагу серед експертів із танків.

Основним покупцем цього танка стала Польща, придбавши 180 одиниць. У березні країна вже отримала 110 танків.

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"Угода посилює роль Польщі в НАТО. Підвищує самодостатність, і полегшує передачу старих танків Т-72 Україні", - зазначив оглядач.

Зейтц підкреслив, що передові можливості K2 забезпечують Польщі вирішальну стратегічну перевагу, оскільки K2 стане новою основою польських танкових військ.

Існує безліч причин, через які Польща інвестувала в K2.

По-перше, Польща активно модернізує військові можливості для вирішення проблем безпеки. Передові характеристики танка K2, включно з його чудовою бронею і вогневою міццю, роблять його ідеальним вибором для модернізації танкових батальйонів Польщі.

Геополітичне становище Польщі вимагає надійної оборонної стратегії. Присутність російських військ у Калінінградській області та війна в Україні, що триває, підкреслюють необхідність у передових військових активах. А танк K2 Black Panther з його передовими можливостями дає Польщі стратегічну перевагу в протидії потенційним загрозам з РФ.

"Як член НАТО, Польща відіграє вирішальну роль у колективній обороні альянсу. Польща є практично першою лінією оборони НАТО в разі повномасштабної війни проти Росії", - зазначив оглядач.

Танк K2 Black Panther

Танк може похвалитися низкою особливостей, які роблять його грізним активом на полі бою. K2 оснащений броньовою сталлю MIL-12560H і пластинами з неоксидної кераміки на основі карбіду кремнію, а також модульною навісною бронею, що забезпечує надійний захист від різних загроз. Його основне озброєння включає гладкоствольну гармату Hyundai WIA CN08 калібру 120 мм, здатну стріляти 40 снарядами.

Допоміжне озброєння включає великокаліберний кулемет K6 калібру 12,7×99 мм і спарений кулемет калібру 7,62×51 мм. Танк оснащений двигуном потужністю 1500 кінських сил, що забезпечує максимальну швидкість 70 км/год і дальність польоту боєприпасів 450 км. Екіпаж K2 складається з трьох осіб (командир, навідник і водій), що забезпечує ефективну експлуатацію та обслуговування.

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