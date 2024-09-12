Обладнання може бути використане, як у річковій акваторії, так й у морській.

Нещодавно Швеція оголосила черговий пакет допомоги для України, серед якої - 6 бойових катерів Combat Boat 90 та обладнання до них. Речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук розповів, що це – дуже важливі бойові одиниці, з яких РФ свого часу скопіювала свій "Раптор".

"Якщо порівнювати з Військово-морським флотом РФ, то копіюючи цей катер, вони (росіяни – УНІАН) зробили свій "Раптор" (російський патрульний швидкісний катер – УНІАН). Combat Boat 90 - це оригінал на відміну від тієї підробки, яку росіяни безпосередньо використовують. Це броньований катер, який призначений для висадки десанту на узбережжя", - сказав Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він додав, що деталей поки не має, але, у будь-якому разі подібні одиниці завжди знайдуть місце для свого застосування. Тому що вони дозволяють захистити особовий склад від стрілецької зброї, уламків і тому подібних факторів, які впливають на вихід десанту на узбережжя.

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За словами Плетенчука, враховуючи те, що у складі ВМС ЗСУ є корпус морської піхоти, такі одиниці завжди можуть стати у пригоді. Подібне обладнання може бути використане, як у річковій акваторії, так й у морській.

Обстановка у морі

Окрім того, речник розповів, що ситуація в Азовському та Чорному морях наразі стабільна. В Чорному морі перебуває субмарина-ракетоносій, яка, ймовірне, виконує патрулювання поруч з Новоросійськом, де знаходиться решта – 7 бойових одиниць (носіїв "Калібрів") РФ. Ще один ракетоносій – в ремонті.

Водночас в небі – дуже багато російської військової авіації, щільно вона перебуває здебільшого на західному та південному узбережжі навколо тимчасово окупованого Криму. На неї покладено широкий спектр завдань. Починаючи від патрулювання, розвідки до нанесення бойового ураження.

"Присутність в повітрі (авіації ворога – УНІАН) постійна, щільна. Й не тільки бойової авіації, а й різноманітних дронів. Що стосується протидронової боротьби, ворог здебільше використовує гелікоптери та застарілий парк гвинтових літаків… Є багато БПЛА, іноді екзотичні одиниці, серед яких - Mohajer-6 іранського виробництва", - розповів Плетенчук.

Здебільшого, авіація, що входить до складу ЧФ РФ, базується в Криму, де окупанти продовжують використовувати 5 аеродромів.

"Правда деякі з них вже майже порожні...", - сказав речник.

Він уточнив, що Крим перебуває під вогневим впливом Сил оборони, але ворог вимушений використовувати ці аеродроми, тому що, в першу чергу, це пов’язано з технічними особливостями застосування російської авіації. Речник пояснив, що тактика інших країн передбачає набагато ширше застосування дозаправлення літаків у повітрі.

"У росіян – ні, попри те, що вони так само мають повітряні танкери", - сказав військовий.

В результаті, щоб виконувати завдання на певній території, противник вимушений базувати свої літаки у Криму.

Україна отримає нові катери

Нагадаємо, Швеція передасть Україні 17-й пакет допомоги з новими заходами військової підтримки, загальна сума становить - 4,6 млрд шведських крон (443 млн доларів).

Як розповів міністр оборони країни Пал Йонсон, новий пакет допомоги включатиме боєприпаси для бойових машин піхоти, які Швеція вже передала Україні, а також закупівлі, які будуть сприяти передачі винищувачів Gripen у майбутньому, хоча рішення про таку передачу ще не прийняли.

Йонсон також наголосив, що партнери хочуть мати можливість передати Україні винищувачі Gripen на можливо більш пізньому етапі.

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