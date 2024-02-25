Увесь світ переконався в майстерності українських воїнів, підкреслив очільник ГУР МО.

Триває повномасштабна війна в Україні, і Сили оборони можуть нівелювати перевагу РФ в кількості озброєння.

Таку заяву зробив керівник Генерального управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на форумі "Україна. Рік 2024". "У 21 сторіччі вже час переходити від кількості до якості. Зброя - це шмат заліза, з інтелектуальною складовою чи без неї. Але нею оперують чи використовують її люди", - сказав він.

За словами очільника ГУР, питання не в кількості зброї, а в якості чи вмінні нею користуватися. "І я думаю, що за ці два роки та й за десять років загалом весь світ зміг переконатися в майстерності, професійності та здібності використання різних систем, найпередовіших у світі, нашими бійцями, які захищають України. То ж проблеми з цим не буде", - зазначив він.

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За словами Кирила Буданова, після того, як Сили оборони України вдруге успішно уразили російський літак А-50, в Москви їх залишилося лише шість. Якщо вдасться знищити ще хоча б один такий літак - РФ помітно втратить в ефективності ведення бойових дій.

Також Буданов заявив, що на РФ чекають нові сюрпризи, пов'язані з "Кримським мостом". Він закликав цивільне населення якнайшвидше скористатися ним, поки міст ще стоїть.

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