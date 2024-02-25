За його словами, для успішної оборони та контрнаступу українські захисники повинні контролювати акваторію Чорного моря та бути присутніми на півострові Криму.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов анонсував нові сюрпризи для російських окупантів в Криму та рекомендував цивільному населенню не користуватись так званим Кримським мостом. Про це заявив у Telegram.

"Війна Росії проти України почалась далеко не два роки тому, а десять ― з окупації українського Криму. Однак ні українська держава, ні українці не погодились визнати право агресора на кримську землю", - заявив він.

Буданов наголосив, що спротив місцевого українського населення проти окупантів не вщухав ні на мить, незважаючи на репресії.

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"Для успішної оборони та контрнаступу ми повинні контролювати акваторію Чорного моря та бути присутніми на півострові Криму. Поставлені завдання виконані", - зазначив начальник ГУР.

Він підкреслив, що Росія втратила чверть своїх кораблів і змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу, передислоковувати авіацію, бо аеродроми та військові об’єкти Криму постійно перебувають під нашим вогневим впливом.

"Нашими успіхами ми надзвичайно завдячуємо мешканцям українського Криму, які не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість відслідковувати усю оперативну обстановку на півострові і якнайшвидше передавати цю інформацію нам. Ми обіцяли, що в 2023 році українські спецпризначенці будуть у Криму, і ми цю обіцянку виконали. Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим "Кримським" мостом", - зауважив Буданов.

Що передувало

Раніше Буданов розповів про нинішнє становище Росії та найближчі пріоритети у російсько-українській війні. Керівник української спецслужби наголосив на необхідності продовжувати тиск на Росію, зокрема в Криму - атакувати з повітря, використовувати морські ударні безпілотники та проводити таємні спецоперації. "Наші підрозділи (минулого року) неодноразово входили до Криму", - нагадав Буданов, додавши, що активні дії спецпризначенців триватимуть і надалі.

Як пояснив начальник ГУР МО України, одним із пріоритетів відповідних місій є руйнування логістики російської окупаційної армії на тимчасово окупованому півострові. Також він зазначив, що спроби росіян наступати на східному фронті, які тривають з осені 2023 року, наразі не дали жодного прориву.

Крім того, у ГУР показали кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Росією Криму.

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