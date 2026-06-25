Китай вивчав американські стелс-літаки і дійшов помилкового висновку, - Defense News

Неправильне сприйняття американських літаків з боку Китаю може підштовхнути Пекін до надмірно агресивних дій в регіоні.

Китай уважно вивчав американські літаки-"невидимки", однак зробив хибні висновки щодо причин їхньої ефективності. Таку думку висловив майор ВПС США Дерек Еклебе у дослідженні, оприлюдненому цього місяця Інститутом досліджень китайської аерокосмічної галузі при американських ВПС. Про це пише Defense News.

У публікації зазначається, що Пекін одночасно захоплюється можливостями американської стелс-авіації та побоюється її. Саме тому Китай вклав значні ресурси як у створення власних малопомітних літаків, так і в розвиток систем протидії таким повітряним платформам.

Втім, як стверджує Еклебе, китайські військові аналітики неправильно трактують основу американського успіху. На їхню думку, ключову роль відіграють передусім технології. Натомість у США стелс розглядають лише як один із елементів ширшої концепції ведення повітряної війни.

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"Оцінки США китайською стороною щодо стелс-технологій часто відрізняються від технічної реальності та практики застосування", – наголошує Еклебе.

За словами експерта, американські військові сприймають малопомітність як комплексну можливість, що поєднує технології, тактику та способи застосування сил для збереження переваги в повітрі. Тому самі лише технологічні рішення не гарантують успіху.

У матеріалі йдеться, що Китай відповідає на американські стелс-можливості двома напрямами: активно розбудовує ешелоновану протиповітряну оборону та прискорено створює власні літаки зі зниженою помітністю. Оскільки китайські фахівці вважають технології головним чинником ефективності американських літаків, вони також переконані, що протидія їм має бути насамперед технологічною.

Саме тому Китай інвестує у розробку низькочастотних радарів, пасивних сенсорів та інших засобів виявлення. Однак, за оцінкою Еклебе, багато з таких рішень поки що або не довели свою ефективність, або мають суттєві обмеження.

Водночас автор дослідження застерігає від недооцінки китайської ППО. Її сила полягає не в окремих радарах чи ракетах, а в інтеграції різних засобів у єдину систему протиповітряної оборони. Китайська армія об'єднує дані з радарів раннього попередження, пасивних детекторів і навіть супутників у спільних командних центрах.

Подібний підхід, на думку Еклебе, простежується і в китайських стелс-літаках. Зокрема, винищувач J-35 багато в чому нагадує американський F-35, однак робить акцент на апаратних характеристиках, а не на програмній гнучкості та модернізації тактики застосування.

Експерт також припускає, що оцінки Китаєм американської авіації можуть бути спотворені власними проблемами китайських літаків, зокрема труднощами з надійністю двигунів. Через це китайські планувальники можуть помилково асоціювати недоліки своєї техніки з американськими системами.

На думку Еклебе, це помилкове сприйняття потенційно може мати негативні наслідки для безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Якщо китайське керівництво буде переконане, що сучасні сенсори здатні нейтралізувати переваги американської стелс-авіації, це може підштовхнути його до більш ризикованих рішень щодо Тайваню.

"Китайські стратеги, схоже, розглядають стелс не як нездоланну перешкоду, а як чинник, яким можна керувати за допомогою переважаючої маси сил та інтегрованих мереж", – підсумовує дослідник.

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