Британія створює лазерну ППО проти роїв дронів

Країна прагне створити систему боротьби, здатну захистити маневрені сили від щільного перенасичення безпілотниками, яке все частіше асоціюється з війною в Україні.

Міністерство оборони Великої Британії запустило проєкт PANOPTES - автономну лазерну систему протиповітряної оборони, встановлену на транспортному засобі, призначену для боротьби з роями дронів та повторюваними атаками недорогих безпілотних літальних апаратів без швидкого виснаження запасів дорогих ракет. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії та Аmyrecognition.

Зокрема, відомство прагне створити систему боротьби, здатну захистити маневрені сили від щільного перенасичення безпілотниками, яке все частіше асоціюється з війною в Україні.

"Ми прагнемо створити інтегровану систему захисту сил C-UAS, здатну до автономної роботи, встановлену на армійському транспортному засобі. Ця здатність повинна захищати розгорнуті війська від складних атак та атак, спрямованих на перевантаження існуючої оборони або виснаження запасів звичайних боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

В Міноборони підкреслили, що проєкт повинен забезпечувати більш ефективний захист від нових повітряних загроз, ніж застарілі системи, а також використовувати відкриті архітектури, енергію, що генерується на платформі, модульну конструкцію та автономну роботу.

Початкова увага приділяється репрезентативним БПЛА Класу 1 та пов'язаним з ними невеликим повітряним загрозам, включаючи поодинокі, повторювані, послідовні та одночасні профілі загроз. "Інтеграція цієї можливості в майбутній безпілотний наземний транспортний засіб (БНТ) є запланованою метою. Рішення має забезпечити масштабований шлях до майбутніх можливостей армії та об'єднаної наземної протиповітряної оборони (ГППО), а також врахувати можливі експортні можливості", - поінформували в Міноборони країни.

Співпраця Британії та України – останні новини

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія стала першою країною, яка отримала доступ до величезного сховища київських лабораторій "Месник". Дані були зібрані за допомогою тисяч камер та інфрачервоних датчиків по всій Україні. Вони також містять секретну інформацію з фронту, яка включає мільйони зображень російських танків, засобів ППО, військ, безпілотників та артилерійських систем часів війни.

Технології штучного інтелекту з України можуть бути використані для захисту британських аеропортів, в’язниць, лікарень, залізниць та електростанцій.

Дані допоможуть навчити ШІ реагувати на надзвичайні ситуації, що зачіпають критично важливу інфраструктуру Великої Британії. Міністерство оборони країни назвало їх "золотою жилою". Там заявили, що в першу чергу дані будуть використані для захисту баз "від протестувальників та вороже налаштованих осіб, які намагаються отримати розвідувальну інформацію".

Вас також можуть зацікавити новини: