Зарубіжні партнери були вражені швидкістю опанування українськими танкістами "Леопардами".

Танкісти 47-ої окремої механізованої бригади поділилися враженням від танків Leopard 2A6, які передали Україні зарубіжні партнери.

На відео, яке оприлюднив СтратКом ЗСУ, командир танку з позивним "Фартовий" розповів, що вони беруть участь в боях на одному з найважчих напрямків – Запорізькому, де ведуться наступальні дії. "Переваги в танку – швидкість, влучність, маневреність, точність", - наголосив він.

Ця машина озброєна двома кулеметами і 120 мм гладкоствольною гарматою. Навідник Владислав зазначає, що дуже добре, що Україна отримала таку техніку. За його словами, раніше вони воювали на танку Т-64. При цьому наголосив, що різниця дуже велика, особливо щодо захищеності і безпеки екіпажу.

"Тут немає такого ефекту як в радянській техніці - детонація боєкомплекту і "виліт башні". Тут оптика просто шикарна. На 4-5 км і навіть більше бачу чудово – техніку, живу силу", - зазначив він.

Заряджаючий Юрій розповів, що під час навчання всі розуміли, що відмінність танків між танками радянського зразка і технікою від західних партнерів України як між автомобілем "Жигулі" та сучасною "Tesla". При цьому додав, що партнери були шоковані наскільки швидко українські військові опанували цю техніку.

"Працюємо переважно вночі або на світанку, бо найефективніша робота цього танку саме в цей час. Переваги в цього танку як у кішки. Тому його й назвали Леопардом, бо це швидкий нічний звір", - розповів Юрій.

На запитання: "Що для Вас перемога?", Юрій пожартував: "Мабуть, коли жінка розбудить і скаже: "Давай вставай на роботу". Він додав, що перемога буде тоді, коли не буде повітряних тривог, коли діти ходитимуть в школи, в дитячі садочки і буде тихе мирне небо.

Які танки втратила Україна:

За даними військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, з початку контрнаступу в червні Сили оборони України втратили 17 західних танків, 7 з них були повністю знищені, 10 - пошкоджені.

Він зазначив, що у всіх випадках екіпаж танків не загинув. Експерт запевняє, що не існує неуразливих і незнищуваних машин - тому, коли в Україну прибудуть Abrams M1A1, вони теж отримають пошкодження. Головне - зберегти життя членів екіпажу.

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