Міністр оборони Естонії Ханно Певкур переконаний, що оцінювати, яка зброяя зараз потрібна українським захисникам, має Генеральний штаб Збройних сил України.

Українській армії зараз потрібне будь-яке озброєння, проте потрібно розуміти, що літаки одні не змінять перебіг війни.

Таку заяву зробив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, зазначивши при цьому, що оцінювати, яка зброя зараз потрібноа українським захисникам, має Генеральний штаб Збройних сил України, повідомляє РБК-Україна.

"В цілому ЗСУ потрібна будь-яка зброя... потрібні, в першу чергу, боєприпаси для великої дальності, боєприпаси для різних видів ракетних систем й таке інше. Літаки важливі, але літаки самі не змінять перебіг війни. Зрештою, вам потрібна армія, яка контролює територію. І звільняє її, тому що тільки з літаками ви не заберете назад територію", - підкреслив глава естонського Міноборони.

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Також міністр нагадав, що лише 50 країн погоджуються надавати Україні зброю для війни з Росією.

"По суті, 20% всієї планети борються за цінності демократичного світу... все ще є багато країн, які не зайняли нічию позицію в цьому конфлікті", - розповів Певкур.

Війна в Україні

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур переконаний, що ключове питання в тому, скільки озброєння союзники можуть надати Україні і скільки вона його може прийняти. За його словами, в України ніколи не буде так багато солдатів, як у Росії.

Втрати окупантів у листопаді можуть стати рекордними. Військовий аналітик Олександр Коваленко зявив, що кількість знищених окупантів збільшується немислимими темпами і за третину листопада їх число вже більше, ніж за деякі попередні місяці.

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