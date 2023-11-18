Міністр оборони Естонії Ханно Певкур переконаний, що ключове питання в тому, скільки озброєння союзники можуть надати Україні і скільки вона його може прийняти.

Армія України є чемпіоном світу з комбінування різних зразків озброєння і більше адаптована до війни, ніж армія РФ.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, зазначивши при цьому, що така перевага є шляхом до успіху у війні, проте важливо розуміти, що в України ніколи не буде настільки багато солдатів на полі бою, як у Росії, повідомляє "РБК-Україна".

"Це означає, що українські військові мають бути краще оснащені, краще підготовлені і мати кращу мотивацію.... Це три ключові теми для перемоги і, можливо, формула перемоги в цій війні. Я щиро вірю, що ми не повинні зосереджуватися на тому, на що сподівається Росія", - підкреслив він.

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На його думку, ключове питання в тому, скільки озброєння союзники можуть надати Україні і скільки вона його може прийняти.

"Я також говорив, що українська армія є чемпіоном світу з комбінування різних зразків озброєння - у вас багато військової техніки, і ви маєте адаптуватися для її використання", - сказав Певкур.

Він зазначив, що українська армія показує приклад адаптації та навчання використанню нового озброєння.

"Під час війни українська армія показала, що вона здатна адаптуватися... якщо порівняти українського солдата, навченого в західних країнах, з російським ув'язненим, то, очевидно, у вас якість підготовки краща", - говорить він.

Ситуація на фронті

18 листопада 2023 року повідомлялося про те, що РФ імітує великий наступ. Найбільш небезпечною зоною залишається Авдіївка. Росія посилила штурми на деяких ділянках.

На самі гарячі ділянки фронту розподілять понад дві тисячі українських БПЛА. Серед них - коптери та БПЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери.

Прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні і розбрат між окупантами на Лівобережжі. У ЗСУ зазначають, що внутрішній розбрат у ворожому війську нам на руку.

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