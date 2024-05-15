Зокрема згадується про ядерні об'єкти на території КНДР та Ірану.

У США армійський завод боєприпасів, що знаходиться на південному сході Оклахоми, стає ширшим, аби щонайменше в три рази збільшити щомісячне виробництво найбільшої в країні неядерної бомби. Така зброя часто згадується в дебатах щодо потенційної атаки на ядерні об'єкти в Ірані або Північній Кореї, які глибоко заховані в країнах, пише Bloomberg.

"Боєприпас Massive Ordnance Penetrator вагою 30 000 фунтів (13,6 тисячі кілограмів), відомий як бункерний підривник, може бути скинутий лише зі стелс-бомбардувальника B-2. Це набагато більше, ніж некерована вибухівка вагою 2 000 фунтів (трохи менше кілограма), відправку якої адміністрація Байдена відклала до Ізраїлю через занепокоєння жертвами серед цивільного населення в його війні за перемогу над ХАМАС в Газі", - йдеться у матеріалі.

У заяві ВПС США наголосили, що об'єкт, який будується на заводі армійських боєприпасів McAlester площею 70 квадратних миль (181 квадратний кілометр), значно збільшить виробництво за необхідності.

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Своєю чергою представники заводу повідомили агентству Bloomberg News, що це дозволить виробляти до шести або, ймовірно, до восьми бомб на місяці, порівнюючи з двома зараз.

Працівники McAlester заповнюють корпус бомб вибухівкою, завантажують боєголовку та запал. Водночас компанія Boeing виготовляє хвостовий комплект бомби, який забезпечує навігацію.

За словами представників армії країни, новий цех зі складання бомб на заводі в Оклахомі є "найсучаснішим об'єктом, який здатний підтримувати виробництво боєприпасів вагою від 2000 до 30 000 фунтів, а також надавати гнучкі можливості змішування вибухових речовин, необхідних для майбутніх потреб". Також відомо, що будівництво планують завершити наприкінці весни - на початку осені, а церемонія відкриття запланована на 30 липня.

"Окрема програма з випробування нового "інтелектуального запалу великої проникаючої здатності" для бомби була призупинена через "проблеми з контрактом, які вплинули на здатність конструювати мішені", щоб оцінити вдосконалення", - зазначив випробувальний офіс Пентагону в своїй останній оцінці програм озброєнь.

За словами генерала морської піхоти у відставці, який був очільником Центрального командування США, Френка Маккензі, "це дуже важлива зброя" для Америки, Європи та Індо-Тихоокеанського регіону.

"Вона гарантує, що ми зможемо завдавати удари по надзвичайно добре захищених підземних об'єктах, де б вони не знаходились". (Ця зброя - УНІАН) робить значний внесок в нашу здатність досягати стримування таких країн, як Іран", - підкреслив Маккензі.

У Bloomberg зауважили, що завод в Оклахомі відіграє певну роль у постачанні Україні 155-мм снарядів і засобів протиповітряної оборони. Попри те, що артилерійські боєприпаси там не виробляються, McAlester є ключовим пунктом зберігання, перевірки та відвантаження.

"Боєприпаси відправляються залізницею довжиною понад 200 миль (322 кілометри) до повітряних або морських транзитних пунктів протягом декількох днів після того, як президент дасть дозвіл на скорочення американських запасів", - додали у матеріалі.

Ядерні об'єкти на території Ірану та Північної Кореї

Згідно з доповіддю Розвідувального управління Міністерства оборони США за 2019 рік, Іран має найбільшу підпільну програму на Близькому Сході "з приховування і захисту критично важливої військової і цивільної інфраструктури по всій країні". Іран запевняє, що його велика ядерна програма призначена для мирного використання.

Також у звіті за 2021 рік розвідувальне управління Пентагону повідомило, що підземні об'єкти КНДР є "найбільшими і найбільш укріпленими у світі", тисячі з них "призначені для того, щоб витримати" американські бомби, що руйнують бункери.

Зброя для України від США

Як писав УНІАН, США розглядають можливість надання Україні батареї Patriot для того, аби посилити протиповітряну оборону країни. За даними джерел Bloomberg, США розглядають постачання батареї Patriot разом з радарами. Також співрозмовники видання наголосили, що союзники з Європи теж працюють над планами надіслати Києву додаткові системи протиповітряної оборони.

Своєю чергою Держдеп США погодив терміновий продаж Україні трьох установок HIMARS. Зазначається, що така угода складатиме близько 30 млн доларів. За словами державного секретаря Ентоні Блінкена, існує надзвичайна ситуація, яка потребує "негайного продажу" Україні необхідної зброї.

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