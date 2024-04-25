Ймовірно, через кілька тижнів країна оголосить про ядерні випробовування.

Іран максимально наблизився до створення ядерної зброї. Ймовірно, варто очікувати цього впродовж кількох тижнів.

Про це повідомив директор Центру передових досліджень у галузі безпеки, стратегії та інтеграції при Боннському університеті Ульріх Шлі у коментарі BILD.

"Іран перебуває на межі того, щоб зробити ядерну зброю. Йдеться про період у кілька тижнів", - заявив Шлі.

Слова експерта підтверджує депутат, член комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану Джавад Карімі Годоусі. У X він написав, що "країна тепер здатна провести ядерне випробування, попередивши про це лише за тиждень".

Згодом Годоусі пояснив, що у разі надходження наказу від голови Ірану Алі Хаменеї військовим буде потрібно лише тиждень, щоб "провести перше випробування ракети дальністю до 12 000 кілометрів".

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в інтерв'ю Deutsche Welle сказав, що Іран, ймовірно, знаходиться "швидше за тижні, ніж за місяці" від того, щоб отримати достатньо збагаченого урану для створення ядерної бомби. Однак це ще не означає, що за кілька тижнів у Ірану з'явиться ядерна зброя.

"Для створення функціональної ядерної боєголовки потрібна безліч інших речей, які не залежать від виробництва матеріалу, що розщеплюється", - підкреслив Гроссі.

Ядерна зброя Ірану

Минуло шість років після виходу адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа з ядерної угоди з Іраном. Тегеран швидко накопичує збагачений уран, показники якого близькі до збройового рівня. Експерти побоюються, що створення ядерної бомби може бути справою найближчого часу.

Нещодавня атака Ірану на Ізраїль робить більш імовірною ширшу війну на Близькому Сході, а її наслідки можуть бути ще серйознішими. Зокрема, одного дня Тегеран може оголосити, що отримав ядерну зброю.

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