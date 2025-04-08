В арсеналі українська ППО має також два комплекси SAMP/T від Італії та Франції, ще один обіцяє Італія. Але їхня ефективність проти балістики викликає сумніви.

Україна отримала лише половину від додаткових батарей Patriot, які просила рівно рік тому як частину від загальної потреби, але головна проблема тепер у ракетах, пише Defense Express.

Україна отримала лише три повноцінні батареї Patriot і одну часткову - тобто половину від запиту на сім ЗРК, поданого рівно рік тому. Загалом в Україні наразі приблизно шість батарей Patriot різного складу, що значно менше від 25, необхідних для повного покриття, або навіть 10, які називають мінімумом.

Нещодавно український президент знову звернувся до партнерів, підкресливши:

Відео дня

"Системи Patriot, які зараз просто стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя".

З трьох отриманих батарей - по одній передали США, Німеччина і несподівано Румунія, яка лише нещодавно отримала Patriot. Нідерланди не змогли зібрати батарею повноцінно, тому передали лише радар і три пускові установки.

Крім Patriot, Україна має також два комплекси SAMP/T від Італії та Франції, ще один обіцяє Італія. Але ефективність SAMP/T проти балістичних ракет викликає сумніви.

Основна проблема - ракети. Зеленський 19 лютого заявив: "Командувач мені телефонує і каже: "Ми зараз біля цього міста, і в нас немає ракет для систем Patriot, ми вичерпали їх".

Raytheon і Lockheed Martin у 2024 році мали поставити лише 500 ракет MSE і до 240 GEM-T. На 2025 рік план - 600 MSE. Україна має пріоритет у поставках (окрім армії США і Тайваню), але цього не вистачає.

Іноземні виробництва поки не допоможуть: японська Mitsubishi може зібрати до 30 MSE на рік, а запуск виробництва GEM-T у Німеччині очікується не раніше вересня 2026 року.

Важливість систем ППО для України

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2024 року Зеленський заявив, що 10-12 додаткових систем Patriot для України забезпечать життя і зроблять війну для Путіна беззмістовною. Тоді він висловив переконання, що постачання цих ЗРК в Україну можна оплатити замороженими активами Росії. Йдеться про суму об'ємом щонайменше 30 млрд доларів.

Також начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому "Кинджали" та "Іскандери" стало складніше збивати. Відомо, що цієї ночі РФ запустила шість балістичних ракет "Іскандер-М" по Києву та Київщині, з яких вдалося збити лише одну. Усього українські захисники збили 13 з 23 ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: