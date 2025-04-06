Глава держави наголосив, що треба реалізувати усі домовленості щодо ППО, які були раніше досягнуті з міжнародними партнерами.

Україна потребує термінового посилення протиповітряного щита від російського ракетного терору. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час звернення до українців.

"Ми потребуємо посилення нашої протиповітряної оборони - це об’єктивна реальність, - і всі домовленості, які були досягнуті з партнерами, але не були реалізовані, потрібно максимально активізувати. Системи Patriot, які зараз просто стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя", - повідомив президент.

Також, на його переконання, варто й у Європі, і в Америці значно активніше виробляти системи ППО, ракети до них.

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"Ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво й потребуємо відповідних політичних рішень. Локалізація виробництв, відповідні ліцензії - це те, що допоможе не тільки нам, а й усім - усім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни. Вже про це з усіма говорили, уже маємо розуміння, що це абсолютно можливо, і кожен російський удар є нагадуванням партнерам: треба зробити нарешті те, про що домовлялися", - зауважив Зеленський.

Президент України доручив міністру оборони Рустему Умєрову та міністру закордонних справ Андрію Сибізі активізувати контакти з партнерами щодо цього.

Крім того, Зеленський повідомив про підготовку нової зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Головних завдань на сьогодні два: це саме ППО, саме Patriot, і друге завдання - це контингенти, максимальне наближення всіх рішень, опрацювання всіх деталей", - пояснив президент.

Також він доручив на двосторонній основі працювати щодо ППО, і особливо - зі Сполученими Штатами Америки, які мають достатній потенціал, щоб допомогти припинити будь-який терор.

"Потрібне відповідне бажання й відповідні рішення, щоб захистити якнайбільше життів від російської балістики. Також посилення нашого повітряного щита одночасно буде посиленням усієї дипломатії", - заявив Зеленський.

Важливість систем ППО для України

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2024 року Зеленський заявив, що 10-12 додаткових систем Patriot для України забезпечать життя і зроблять війну для Путіна беззмістовною. Тоді він висловив переконання, що постачання цих ЗРК в Україну можна оплатити замороженими активами Росії. Йдеться про суму об'ємом щонайменше 30 млрд доларів.

Також начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому "Кинджали" та "Іскандери" стало складніше збивати. Відомо, що цієї ночі РФ запустила шість балістичних ракет "Іскандер-М" по Києву та Київщині, з яких вдалося збити лише одну. Усього українські захисники збили 13 з 23 ракет.

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