Ворог почав більше виробляти балістичних ракет у порівнянні з крилатими ракетами.

Окупанти модернізують балістичні ракети, аби їх було складніше перехоплювати і збивати.

Про це начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі марафону "Єдині новини". "Тактика застосування, дійсно, може змінюватися. Ворог модернізує свою техніку. "Шахед" з початку застосування - ще з осені 2022 року, вже не тільки видозмінився зовнішньо у чорний колір, а й отримав ряд модифікацій щодо наведення, супутникової навігації... Так само ворог модернізує і балістику", - констатував Ігнат.

Він зауважив, що відколи Україна отримала системи "Петріот", ППО почала показувати гарні результати - було збиття "Кинджалів", "Іскандерів". "Зараз це робити складніше, адже ворог також модернізує балістичні ракети", - наголосив Ігнат.

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Він додав, що Україна ділиться із західними партнерами даними про російські нововведення, аби там зважали на це і робили озброєння більш ефективним. Це стосується систем "Петріот", Iris-T, Nasams, SAMP/T.

"Ворог з початку 2024 року, якщо брати усі ракети, наростив відсоток саме балістики. Крилатих ракет у відсотковому відношенні менше, а балістичних стає більше, бо ворог зрозумів, що балістичні ракети збивають "Петріоти"", - повідомив Ігнат.

За його словами, в України є розуміння, скільки ще потрібно засобів ППО, особливо "Петріот", для кращого захисту.

Як сказав Ігнат, сьогодні вночі протиповітряна оборона України спрацювала непогано.

"На жаль, з балістичних ракет, яких було 6, вдалося знищити лише одну. Решта - є, на жаль, влучання. Це Київщина", - повідомив Ігнат.

Масована ракетна атака

Цієї ночі українським захисникам вдалося збити 13 з 23 ракет. Зокрема, 6 балістичних ракет "Іскандер-М" росіяни запустили з Брянської області.

Внаслідок атаки є пошкодження в Дарницькому, Оболонському, Солом'янському районах Києва. Відомо, що одна людина у столиці загинула.

Президент України Володимир Зеленський після російської атаки дорікнув міжнародній спільноті, що вона дозволяє Росії тероризувати цивільне населення в Україні.

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