Сьогодні у Варшаві відбувся екстрений саміт представників найбільших країн Європи.

Найбільші країни Європи готові взяти на себе підтримку України, якщо нова адміністрація США вирішить зупинити допомогу. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський за підсумками саміту у Варшаві, пише DoRzeczy.

У вівторок Варшава приймала саміт міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Італії та самої Польщі за дистанційної участі їхніх колег з Великої Британії та Іспанії. У переговорах також взяла участь Кая Каллас, майбутній Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки.

За підсумками зустрічі польский міністр Сікорський повідомив про те, до чого вони домовилися. За його словами, учасники погодилися, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, включно із більш збалансованим розподілом оборонних витрат в НАТО.

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"Ми думали про можливості посилення підтримки України. У цьому контексті я з вдячністю відзначаю готовність найбільших країн ЄС взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України в контексті можливого скорочення участі США", – додав він.

Трамп може скоротити допомогу Україні

Як писав УНІАН, під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово критикував американську допомогу Україні, закликав скасувати її та робив різкі випади персонально у бік Зеленського.

Після перемоги Трамп не робив різких заяв проти України, але його політичні соратники вже запевнили, що мають намір повністю зупинити військову допомогу Києву.

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