Зеленський зазначив, що власного виробництва України недостатньо для перемоги.

У разі якщо Сполучені Штати вирішать скоротити підтримку, Україна програє. Як заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News, в України є своє виробництво, але його недостатньо для перемоги.

"Якщо вони будуть урізати (фінансування), я думаю, ми програємо... У нас є виробництво, але його недостатньо, щоб здобути перемогу. І я думаю, що цього недостатньо, щоб вижити", - зазначив він.

Однак, якщо таким буде вибір Америки, Україна у будь-якому випадку все одно боротиметься, зазначив Зеленський.

Відео дня

Він також зауважив, що перші дні війни були найскладнішими, проте зараз усе залежатиме від єдності всередині України та єдності з союзниками.

"Я думаю, що це був найскладніший період, але зараз цей період, цей момент залежить, я думаю, від нашої єдності в Україні, і я думаю, що дуже небезпечно, якщо ми втратимо єдність у Європі і, що найголовніше, єдність між Україною та Сполученими Штатами", - сказав Зеленський.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, днями західні жураналісти повідомили, що Сполучені Штати Америки дозволили Києву атакувати територію РФ ракетами ATACMS. Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна має ракети ATACMS і буде їх застосовувати.

Крім того, президент США Джо Байден дозволив постачання протипіхотних мін Україні, що має допомогти ЗСУ стримувати наступ окупаційної армії.

Вас також можуть зацікавити новини: