Пентагон розцінює це постачання одним з найкорисніших кроків для сповільнення загарбників.

Президент США Джо Байден дозволив постачання протипіхотних мін Україні, що має допомогти ЗСУ стримувати наступ окупаційної армії.

Як пише The Washington Post, це рішення є досить спірним, оскільки понад 160 країн підписали міжнародний договір про заборону їхнього використання, адже ці міни можуть завдати довгострокової шкоди цивільному населенню.

Водночас українська сторона давно просила їх, щоб розмістити на передовій та стримати наступи росіян. За словами американських посадовців, Білий дім стурбований успіхами окупантів на фронті та бачать нагальну необхідність стримати їх. При цьому Пентагон розцінює це постачання одним з найкорисніших кроків для сповільнення загарбників.

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Як розповів один з посадовців, ЗСУ отримають "непостійні" протипіхотні міни. Цей тип боєприпасу з часом втрачає заряд батареї або самоліквідовується, що знижує небезпеку для мирного населення. Українські політики взяли на себе зобов'язання не встановлювати їх в густонаселених районах.

"Росія атакує українські позиції на сході хвилями військ, не звертаючи уваги на втрати, які зазнають. Отже, українці, очевидно, зазнають втрат, і все більше міст і селищ ризикують впасти. Ці міни були створені спеціально для боротьби саме з цим. Коли вони використовуються спільно з іншими боєприпасами, які ми вже постачаємо Україні, передбачається, що вони сприятимуть ефективнішій обороні", - сказав чиновник.

За даними видання, Байден не хотів постачати Україні міни через побоювання в Білому домі та серед прихильників протимінної політики. Вони стверджували, що ризик для мирних жителів неприйнятно високий. Однак успіхи РФ на фронті в останні місяці змусили американську владу переглянути свою позицію, особливо після перемоги обраного президента США Дональда Трампа.

Де будуть застосовувати міни

За словами посадовця, використання мін буде обмежено територією України. Ймовірно, ними скористаються на сході країни, адже окупанти досягли значних успіхів саме в Донецькій області, продемонструвавши швидкі темпи захоплення території. ЗСУ було важко вибудовувати міцні оборонні лінії на тлі вильотів безпілотників і невеликих штурмових груп росіян.

Варто додати, що Росія та США не входять до числа 164 учасників Оттавської конвенції, також відомої як Договір про заборону мін.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Forbes, РФ втрачає багато техніки в Курській області через українські міни. Під час одного з невдалих наступів 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області росіяни втратили 17 військових транспортних засобів.

Інститут вивчення війни вважає, що удари ЗСУ вглиб Росії, які дозволив днями Байден, мають вирішальне значення для послаблення потенціалу окупаційної армії по всьому фронту.

"Системи і можливості, які отримує Україна, є необхідними для проведення успішних багатопрофільних широкомасштабних бойових операцій, і Україна ще не мала можливості продемонструвати, чого можуть досягти українські війська за умови належного ресурсного забезпечення. Системна інтеграція, спроможність і ефективність українських Збройних сил на полі бою, ймовірно, можуть покращитися за умови, що Україна та її партнери продовжуватимуть виконувати важку роботу, необхідну для нарощування української динаміки", наголошують аналітики.

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