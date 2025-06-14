"ЗРК "Бук" вже отримав друге життя.

Україна з метою посилення обороноздатності проводить часткову модернізацію радянських систем ППО, які має на озброєнні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони бригадного генерала Анатолія Клочка.

Як зазначив представник Міноборони, "ЗРК "Бук" уже отримав друге життя, далі черга комплексу С-300.

"ЗРК "Бук" отримав друге життя. Сьогодні він озброюється іншими ракетами, він вже виконує бойові завдання. С-300 теж в очікуванні великих змін", - зазначив він.

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Клочко зазначив, що поки ця робота лише "на папері", однак вже у другій половині 2025 року буде більш конкретний результат.

"Ця робота проводиться, ми не стоїмо на місці. Прийде час - ми про це скажемо. Скажемо, коли буде практичний результат", - заявив посадовець.

Українська ППО - новини

Поки Росія обстрілює Україну дронами та крилатими ракетами, саме балістичні ракети викликають найбільший страх - і тільки ракети, які використовуються у системах Patriot здатні ефективно їм протистояти.

Як повідомляв УНІАН, Україна зацікавлена і вже передала США пропозицію про закупівлю великого пакету озброєння на суму обсягом 30-50 млрд доларів.

19 березня речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Зеленський попросив Трампа допомогти з системами ППО. За словами речниці, президент США погодився попрацювати над цим, аби з'ясувати, що є доступним в Європі.

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