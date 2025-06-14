'Поза чергою': в Міноборони анонсували новини про українську балістику

Від цієї зброї залежить здатність армії вражати стратегічні цілі ворога в глибині його оборони.

Українська балістика є пріоритетом для Міноборони. Наразі триває активна робота над системами, здатними вражати цілі в глибині ворога, заявив заступник міністра оборони Анатолій Кличко.

За його словами, Україна зробила серйозний поступ у розвитку власних балістичних ракет. Питання української балістики сьогодні перебуває поза чергою - воно має найвищий рівень пріоритету в оборонному секторі.

"Дуже багато зроблено, пророблена дуже велика робота. І я скажу так, що і президент уже про це сказав на сьогоднішній день. Ну, по-перше, приділено більше уваги українській балістиці. Тобто це питання воно сьогодні, знаєте, не перше, друге, трете, а поза чергою", - зазначив Кличко.

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Заступник міністра оборони додав, що українська балістика - це не лише про технології, а й про здатність армії вражати стратегічні цілі ворога в глибині його оборони. Розвиток триває, і вже в найближчий час українське суспільство почує більш конкретні заяви щодо цього озброєння, додав Кличко.

Українська балістика - що відомо

Нагадаємо, що 7 червня військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак поширив інформацію про успішне випробування української балістичної ракети. Ця ракета подолала майже 300 км і знищила російський командний пункт. Ракета тепер переходить в серійне виробництво. Боєголовка цієї ракети - за 400 кг.

Раніше президент Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо української балістичної ракети. Зокрема він доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми - для швидшого виробництва ракет.

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